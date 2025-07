Pioli ai tifosi della Fiorentina: «Faccio questa promessa»

Pioli ai tifosi della Fiorentina: «Posso fare questa promessa». Le prime dichiarazioni del neo tecnico viola

Inizia ufficialmente la seconda avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico, tornato a Firenze per guidare la squadra nella stagione 2025-2026, ha affidato ai canali ufficiali del club le sue prime, sentite parole, manifestando tutta l’emozione per un ritorno fortemente voluto e un profondo senso di responsabilità verso la piazza.

Il legame con l’ambiente viola è il punto di partenza del suo nuovo percorso, unito allo stupore per la crescita delle infrastrutture del club. «Provo una grande emozione, sicuramente sì, perché Firenze e la Fiorentina sono qualcosa di particolare per me e tornare a lavorare qui lo faccio con immenso piacere e grande senso di responsabilità perché siamo un grande club e c’è una città che ci sostiene», ha dichiarato Pioli. «Rivedere facce che ho conosciuto e con le quali ho vissuto esperienze importanti è molto piacevole e mi fa sentire a casa. Poi ho trovato una struttura eccezionale ed incredibile, molto diversa da quello che avevamo prima ed un plus per il nostro lavoro e per cercare che la prossima stagione sia la migliore possibile».

Il messaggio ai tifosi è un patto basato sul lavoro e sulla dedizione quotidiana, una promessa chiara per onorare la maglia e l’affetto della città. «È facile adesso parlare ai nostri tifosi ma è anche impegnativo, quello che posso promettere io e noi come club e squadra cercheremo di lavorare ogni giorno con grande serietà, passione ed entusiasmo per regalare ai tifosi e regalarci le migliori soddisfazioni possibili».

Infine, uno sguardo agli obiettivi e all’identità di gioco che la sua Fiorentina dovrà avere: un calcio propositivo e una mentalità da battaglia. «È chiaro a inizio stagione hai le motivazioni al massimo e le ambizioni alte ma vogliamo creare una Fiorentina competitiva che giochi un calcio non so se divertente ma che piaccia a noi e che vada a giocarsi ogni partita con grande convinzione e determinazione per tenere alti i nostri colori».