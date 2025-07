Basic Lazio: il croato fuori rosa, Sarri non lo vede e si cerca di piazzarlo; le ultime

Basic Lazio, il centrocampista croato non rientra nei piani di Sarri ed è il primo nome per i calciatori considerati esuberi: le ultime

Tra i giocatori individuati per lo sfoltimento della rosa della Lazio, il nome di Toma Bašić sembra essere il primo sulla lista dei partenti. Come riporta Repubblica, il centrocampista croato, arrivato a Roma con buone aspettative, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel progetto tecnico di Maurizio Sarri, finendo gradualmente ai margini. La sua posizione all’interno del gruppo è ormai consolidata come quella di primo candidato al taglio, una decisione che riflette le esigenze tattiche del tecnico e la necessità di ridurre il numero degli Over 22.

La situazione di Bašić è emblematica delle difficoltà che possono incontrare alcuni giocatori nell’adattarsi al calcio di Sarri. Nonostante le sue qualità tecniche e la sua fisicità, il croato non è riuscito a esprimere con continuità il proprio potenziale, trovando poco spazio nelle gerarchie del centrocampo laziale. Il mercato bloccato in entrata rende ancora più pressante la necessità di alleggerire la rosa, e la sua partenza libererebbe un posto prezioso, oltre a generare un possibile incasso utile per le future manovre, magari già a gennaio.

Per Toma Bašić, l’addio alla Lazio rappresenterebbe l’opportunità di trovare una nuova sistemazione dove poter ritrovare continuità e un ruolo da protagonista. La società è al lavoro per trovare la migliore soluzione possibile, che possa soddisfare sia il giocatore sia il club. Le prossime settimane saranno decisive per definire il suo futuro, con l’obiettivo di liberare un posto nella lista degli Over 22 e permettere a Sarri di lavorare con il numero di effettivi desiderato. La sua partenza sembra ormai scontata, e la Lazio cercherà di monetizzare al meglio l’investimento fatto.