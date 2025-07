Serie A, l'allarme del dr Masala: «Il 90% dei giocatori della Lazio è venuto da noi per problemi muscolari...»

Serie A, il dr Masala lancia l’allarme: «Il 90% dei giocatori della Lazio è venuto da noi per problemi muscolari…». Le dichiarazioni

Con il mercato estivo momentaneamente paralizzato, la Lazio è costretta a guardare all’interno del proprio organico per affrontare uno dei problemi più urgenti: la gestione degli infortuni. Nella stagione appena conclusa, numerosi giocatori chiave hanno dovuto fare i conti con stop prolungati che hanno compromesso la continuità della squadra e i risultati in campo.

Tra i nomi più colpiti figura Mattia Zaccagni, esterno offensivo abile nel dribbling e nelle accelerazioni, spesso penalizzato da problemi muscolari. Anche Taty Castellanos, attaccante argentino arrivato dal Girona e noto per la sua aggressività e senso del gol, ha vissuto una stagione tormentata. Discorso simile per Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese con grande spinta offensiva, ma rallentato da continui problemi fisici.

Come affrontare questa emergenza?

Se lo è chiesto anche Il Messaggero, che ha intervistato Salvatore Masala, professore ordinario e Direttore della Struttura Complessa di Scienze Radiologiche, Interventistiche e d’Urgenza presso l’Università di Sassari. Masala, che collabora anche con la clinica Villa Mafalda, centro medico partner ufficiale della Lazio, ha sottolineato l’importanza di una diagnostica avanzata e di protocolli personalizzati di prevenzione.

Prevenzione e tecnologia al centro del progetto

L’obiettivo principale della società biancoceleste è quello di ridurre drasticamente il numero di stop, attraverso una stretta collaborazione tra lo staff tecnico e quello medico. L’integrazione tra analisi biomeccaniche, monitoraggio dei carichi di lavoro e terapia rigenerativa potrebbe rappresentare una svolta decisiva. Masala ha anche evidenziato l’utilizzo di risonanze e strumenti radiologici di ultima generazione per individuare precocemente le problematiche muscolari.

PAROLE – «Il 90% dei giocatori della Lazio è venuto da noi per problemi muscolari. In questi casi è prioritario quantificare subito l’entità dell’infortunio e precedere nel modo migliore. Va calibrata la preparazione e soprattutto non vanno accelerati i tempi. Il muscolo deve guarire bene per scongiurare il peggio. Stagioni interminabili? Una macchina, per quanto possa essere performante, finisce per perdere inevitabilmente qualcosa se viene portata tutto l’anno a 200 km/h. Così vale anche per i calciatori, i ritmi se li stanno divorando. Il calcio sta andando troppo nella direzione dei profitti piuttosto che nella salvaguardia degli atleti».