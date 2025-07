Calciomercato Lazio, le richieste di Sarri alla dirigenza: ecco cosa serve a gennaio

Calciomercato Lazio: nonostante il bloccco di questa finestra estiva, Maurizio Sarri ha fatto alcune richieste per gennaio: le ultime

L’ultimo, ma non meno importante, motivo di ottimismo per Maurizio Sarri riguarda la sua stessa ambizione e le rassicurazioni che sta chiedendo al club. Il “Comandante” ha accettato la situazione attuale, ovvero il mercato bloccato e le difficoltà economiche, ma non vuole che questa diventi la normalità per la Lazio. Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, sta chiedendo alla società garanzie concrete sulle operazioni future: acquisti a parametro zero (con Lorenzo Insigne come nome più caldo) già a ottobre e la possibilità di fare spese significative a gennaio, quando la Lazio potrà tornare a operare sul mercato.

Sarri ha dimostrato grande senso di responsabilità nel tornare alla guida della squadra in un momento così delicato, ma la sua professionalità e la sua voglia di vincere lo spingono a pretendere che il club faccia la sua parte per costruire una squadra competitiva nel medio-lungo termine. La sua fiducia nel progetto è forte, ma deve essere alimentata dalla prospettiva di poter intervenire sul mercato con innesti mirati e di qualità. Questi cinque motivi di ottimismo – la conoscenza pregressa di gran parte della rosa, la solidità della difesa, il vantaggio di giocare una sola partita a settimana che concede più tempo per allenare, la centralità di Zaccagni e l’ambizione personale del tecnico con le sue richieste per il futuro – sono elementi a cui si aggrappa non solo Sarri, ma anche tutti i tifosi biancocelesti, sperando in una stagione di rilancio nonostante le oggettive difficoltà iniziali.