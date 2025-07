«Non uccidere la passione»: il sottosegretario Barachini sul futuro dello sport tra VAR e AI Dal Processo di Biscardi alla “straniante” attesa del VAR, la necessità di preservare l’elemento umano e le emozioni del tifo nell’era digitale

«Non uccidere la passione»: parla Barachini sul futuro dello sport tra VAR e AI Dal Processo di Biscardi alla “straniante” attesa del VAR

Un’intervista per esplorare la nuova frontiera che unisce tecnologia e competizione. Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, ha parlato oggi in esclusiva a La Gazzetta dello Sport del rapporto sempre più stretto tra Intelligenza Artificiale e mondo dello sport. In un dialogo che spazia dalle opportunità per le performance degli atleti ai rischi legati alla manipolazione dei dati, Barachini delinea la visione del governo su un tema cruciale.



LA FRUIZIONE DEI GIOVANI – «La forza delle emozioni di una giocata improvvisa è unica, le troppe interazioni possono ridurre il coinvolgimento. I più giovani seguono il calcio attraverso il telefonino, è una fruizione molto diversa da quella delle generazioni precedenti. Ho assistito, per curiosità, alla Kings League (il torneo itinerante di calcio a 7 con ex calciatori e influencer, ndr). Quella è la dimostrazione che lo sport ha assunto più dimensioni: live, in streaming, attraverso le interazioni social. Va tutto bene, ma credo che l’esperienza dello stadio, con quei momenti di attesa prima di un rigore senza fare altro, vada preservata».



DA BISCARDI AL VAR – «Ricordo quando in tv c’era il Processo di Biscardi. Si parlava della moviola in campo e sembrava una cosa futuristica. Oggi tutto è misurato dal Var, dal fuorigioco elettronico, dalla goal line technology, ma tutti noi, come tifosi, continuiamo ad arrabbiarci con l’arbitro. É un bene nel senso che continuiamo giustamente ad avere un rapporto con la valutazione umana. Altrimenti il tifo verrebbe sopito. A me colpisce molto quando uno stadio esplode di gioia, si ammutolisce nell’attesa di una video review e poi esulta di nuovo. É un po’ straniante. Ho avuto la fortuna di visitare il centro Var a Lissone. Un grande passo nel futuro. Allo stesso modo, ciò che penso, e lo dicono pure gli arbitri e gli ex calciatori, è che la forza di un contatto di gioco possa essere valutata correttamente solo da chi è sul campo. Serve un equilibrio tra la componente televisiva-digitale e quella umana, in modo da non uccidere la cosa più bella del calcio, la passione».



IL DDL SULL’AI – «Ci sarà, per esempio, una protezione specifica del diritto d’autore, centrale per il sistema informativo ed editoriale. E verrà introdotta la nuova fattispecie di reato di deep fake, laddove la manipolazione di un video o di un audio venga compiuta per creare un danno contro la persona. In commissione ci hanno mostrato video realizzati durante alcune partite di basket. L’AI modificava le espressioni degli spettatori, da sorridente a triste, proiettando le immagini distorte sugli schermi. Ciò modificava il mood del pubblico, inducendo una critica al gioco della squadra. É un tema, questo, particolarmente delicato, anche nello sport. Si pensi alla veicolazione sui social di immagini false con proteste del pubblico, allo scopo di fare pressione su questo o quel club».