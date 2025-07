Lazio, in attacco un solo posto a disposizione tra Noslin e Cancellieri: uno è di troppo

La Lazio lavora per gli esuberi e in attacco uno tra Noslin e Cancellieri è di troppo: la decisione su chi rimane spetta a Sarri

Nel reparto offensivo della Lazio, si profila un vero e proprio ballottaggio per la permanenza nella rosa Over 22, con la decisione finale che ricadrà su uno tra Matteo Cancellieri e Tijjani Noslin. Come riporta Repubblica, entrambi gli attaccanti sono consapevoli di partire allo stesso livello nelle valutazioni del tecnico Maurizio Sarri e sanno di dover sfruttare ogni minuto del ritiro estivo per dimostrare di meritare la conferma. La lotta per un posto è aperta e sarà decisa dalle prestazioni sul campo.

Cancellieri, che ha avuto già modo di lavorare con Sarri in passato, cercherà di convincere il tecnico mostrando progressi e una maggiore concretezza. Noslin, dal canto suo, avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore e la sua adattabilità al sistema di gioco sarriano. Entrambi dovranno mettere in mostra le loro qualità, sia in fase realizzativa che in quella di partecipazione alla manovra offensiva, cercando di impressionare Sarri con la loro intensità e la loro capacità di interpretare i ruoli richiesti.

Le prossime amichevoli precampionato saranno decisive per sciogliere gli ultimi dubbi del “Comandante” e definire la rosa per la prossima stagione. Saranno occasioni fondamentali per Cancellieri e Noslin per mettersi in mostra e guadagnarsi la fiducia del tecnico. Per questi due giocatori, il tempo stringe, e il loro futuro in biancoceleste dipenderà interamente dalla loro capacità di convincere Sarri di essere gli elementi giusti per completare il reparto offensivo della Lazio, in un contesto di mercato bloccato che rende ogni scelta interna ancora più importante.