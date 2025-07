Patric Lazio, inizio a parte per il difensore alle prese con il recupero dall’infortunio: ecco quando tornerà in gruppo

Patric inizia il ritiro della Lazio lavorando a parte per recuperare dall’infortunio alla Caviglia della scorsa stagione: ecco quando tornerà in gruppo

Il ritiro della Lazio si apre con Maurizio Sarri che sfrutterà i prossimi quaranta giorni per valutare attentamente tutta la rosa, ponendo particolare attenzione ai giocatori arrivati dopo il suo addio e che non avevano trovato la giusta dimensione con Marco Baroni. La società, come riportato dal Corriere dello Sport, spera che sotto la guida di Sarri questi elementi possano finalmente integrarsi e rivelarsi gli “acquisti” di un’estate senza mercato.

Tra i giocatori che dovranno recuperare e integrarsi c’è Patric. Il difensore spagnolo, reduce da un’operazione alla caviglia, seguirà un programma di lavoro a parte per la prima settimana, ma si aggregherà al gruppo già da lunedì prossimo, insieme a Zaccagni. La sua esperienza e la sua conoscenza dei meccanismi sarriani saranno fondamentali per la stabilità della difesa.

Sarri, intanto, testerà Dele-Bashiru da mezzala sinistra, cercando di adattare le sue qualità al modulo. Le attenzioni si concentrano anche su Nuno Tavares, che dovrà superare i limiti che lo hanno condizionato in passato, dimostrando continuità negli allenamenti e l’assenza di infortuni. Sarri ha dei dubbi sul suo effettivo inserimento nei suoi schemi, poiché i terzini nel suo sistema hanno compiti precisi: il rispetto della linea difensiva, la marcatura orientata al pallone e non all’uomo, e le scalate alternate con il terzino opposto. La sua capacità di adattamento sarà cruciale. C’è anche Noslin sotto osservazione, per cui andrà trovato un ruolo ben definito in attacco. Dopo il precampionato, Sarri dovrà compiere due tagli definitivi per compilare la lista dei giocatori e non tenere esuberi fuori rosa, completando così l’organico per la prossima stagione.