Lazio, nonostante le difficoltà vola la campagna abbonamenti: obiettivo il record della presidenza Lotito

Lazio, nonostante il momento difficile della squadra con il mercato bloccato vola la campagna abbonamenti: si punta al record

Nonostante il peggior rendimento casalingo del millennio nel 2025, l’addio all’Europa e il blocco del mercato, la passione per la Lazio non è stata scalfita. Le 19.386 tessere staccate nella fase dei rinnovi, un dato impressionante rispetto alle 12.200 della prelazione dello scorso anno, spalancano scenari insperati per la prossima stagione. A dispetto del risultato sportivo più scadente del decennio, il record dell’era Lotito – i 30.333 fidelizzati del 2023/24 – non è più un miraggio.

Come riportato da Il Messaggero, il dato è a dir poco eclatante: nell’ultima estate senza coppe europee all’orizzonte (nel 2016) il totale degli abbonati non arrivò a 6.000. Un confronto che sottolinea l’enorme crescita della base di tifosi fedeli e la loro incondizionata vicinanza alla squadra. Oggi alle 16 scattano ben 38 giorni di vendita libera, con chiusura alle 23:59 del 20 agosto. Il derby alla quarta giornata di campionato ritarderà la consueta riapertura della campagna, che potrebbe slittare a fine settembre.

Fin qui, l’indisponibilità a lasciare sola la squadra, la garanzia rappresentata da Maurizio Sarri (il cui ritorno ha rinvigorito l’ambiente) e l’assoluta convenienza economica delle tessere hanno contribuito a riempire quasi un terzo dell’Olimpico per le 19 gare di Serie A e l’ottavo di Coppa Italia. L’unica nota ancora semi-deserta rimane la Monte Mario, il settore più caro dello stadio. Per questo, la società ha in programma diverse iniziative per assicurare che anche questa tribuna possa garantire una discreta cornice di pubblico, completando un quadro di supporto straordinario da parte della tifoseria biancoceleste.