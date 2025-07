Lazio, difesa sotto esame: Gigot e Lazzari devono convincere Sarri, oppure...

Lazio, in difesa Gigot e Lazzari dovranno cercare di convincere Sarri: i due sono indietro nelle gerarchie e rischiano il taglio

Anche la difesa della Lazio è sotto la lente d’ingrandimento per l’operazione tagli imposta dalla rosa troppo ampia. Come riporta Repubblica, tra i terzini, il nome di Manuel Lazzari è quello con la valigia più pronta. Nonostante le sue qualità offensive e la sua spinta sulla fascia, Lazzari è considerato il più sacrificabile nel suo ruolo, probabilmente anche per le sue caratteristiche che non sempre si sposano alla perfezione con le richieste tattiche di Maurizio Sarri in fase difensiva. La sua cessione permetterebbe di liberare un posto prezioso nella lista degli Over 22 e, potenzialmente, di generare un’entrata economica utile per le future operazioni di mercato.

Al centro della difesa, invece, si valuta attentamente la posizione di Samuel Gigot. Come riporta Repubblica, il difensore francese, con le sue caratteristiche da “roccioso”, potrebbe non sposarsi alla perfezione con la filosofia di calcio di Sarri, che predilige difensori con spiccate qualità tecniche e abilità nella costruzione del gioco dal basso. Il tecnico stima molto le qualità di Patric, considerandolo più adatto alle sue idee tattiche, il che rende Gigot un’alternativa più indietro nelle gerarchie. La sua eventuale partenza aprirebbe scenari per un rinforzo mirato in futuro, se le condizioni di mercato lo permetteranno.

Per Lazzari e Gigot, il ritiro estivo sarà un banco di prova cruciale. Le loro prestazioni e la loro capacità di adattarsi alle richieste di Sarri saranno determinanti per il loro futuro. La dirigenza lavorerà per trovare soluzioni adeguate che possano soddisfare le esigenze del club e dei giocatori, cercando di ottimizzare la rosa in vista della prossima stagione. Le decisioni su chi tagliare in difesa saranno fondamentali per delineare l’assetto tattico che Sarri avrà a disposizione.