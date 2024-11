Materazzi sicuro: «Vi svelo quale calciatore della Lazio mi ha sorpreso di più quest’anno»

Materazzi, l’ex calciatore si esprime riguardo questo inizio di stagione di serie A soffermandosi su quale calciatore lo ha sorpreso

In un intervista rilasciata a Lucky Block ha parlato Marco Materazzi, il quale rilascia alcune dichiarazioni sui giocatori che stanno sorprendendo quest’anno e si sofferma anche su Tavares della Lazio

PAROLE – I giocatori più sorprendenti per me in questa stagione sono stati Nuno Tavares alla Lazio, Francisco Conceiçao alla Juventus e devo dire Marcus Thuram perché ha segnato il maggior numero di gol. Un giocatore che mi ha davvero impressionato è Samuele Ricci del Torino, è un grande giocatore. Per lui è un compito difficile seguire le orme di Andrea Pirlo, Marco Verratti e Jorginho con l’Italia, ma credo che abbia le carte in regola per farlo