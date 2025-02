Lazio Napoli, Mattei consiglia Baroni: «Al posto di Dia metterei quel giocatore; arbitri? Le coppe europee li hanno salvati dai processi»

Lazio Napoli, le parole di Stefano Mattei sulla sfida dell’Olimpico e su chi è il nome giusto da mettere in campo al posto dell’infortunato Dia

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di RadioSei in vista della sfida di Lazio Napoli. Il giornalista ha commentato anche i numerosi errori arbitrali che si sono visti nella 24ª giornata di Serie A.

LAZIO NAPOLI – «Tutto il weekend è importantissimo in chiave Scudetto, la sfida dell’Olimpico si interseca con Juve-Inter. La stessa Atalanta potrebbe guadagnare punti. Per la Lazio è una partita importante, il Napoli viene da due partite in cui ha evidenziato un calo. Se Dia non dovesse farcela schiererei Dele-Bashiru, perché i partenopei giocano sia utilizzando Lukaku come boa, sia fraseggiando e portando tre uomini al centro, con McTominay e Anguissa, quindi Gila e Romagnoli potrebbero andare in difficoltà. Con il nigeriano avremmo più fisicità. Pedro è il giocatore che subentra meglio dalla panchina, quindi lo utilizzerei così».

ERRORI ARBITRALI – «Le Coppe hanno salvato i processi agli arbitri. Ieri sera c’è stata l’Inter, oggi la Champions League. Il processo che viene fatto agli arbitri non viene sbattuto in prima pagina. Ieri abbiamo assistito a degli orrori arbitrali. I discorsi sono tutti ancora aperti, per Scudetto, Europa e salvezza. Nel fallo di mano di Gatti il VAR e l’AVAR erano in disaccordo, in quel caso andava richiamato l’arbitro. Si parla molto dei rigorini, Rocchi aveva detto basta, ma spesso vengono assegnati. In Venezia-Roma il rigore su Angelino è stato fischiato sul campo, il VAR non è potuto intervenire. Il rigore dato alla Fiorentina ieri è la stessa dinamica di quello non dato per il fallo di mano a Mancini».