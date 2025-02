Lazio Monza, Colombo: «Castrovilli titolare? Ecco cosa credo; Nesta stava facendo bene, mi sarei aspettato un altro profilo invece che Bocchetti»

Lazio Monza, le parole di Christian Colombo sui brianzoli: «Vedo un Monza sconfitto in partenza, il mercato che ha di fatto smontato la squadra»

Il giornalista di TuttoMonza.it Christian Colombo ha parlato a RadioSei in vista di Lazio Monza. Di seguito le sue parole sui brianzoli.

NESTA – «Nesta stava facendo bene nonostante i mancati risultati, anche a causa di alcuni evidenti errori arbitrali. Esonerato il 22 dicembre dopo la buona gara con la Juve, la scelta di Bocchetti è arrivata nel momento sbagliato. Mi sarei aspettato un profilo con maggior esperienza in termini di salvezza. La società si è giustificata col miracolo compiuto a Verona dalla coppia Bocchetti-Zaffaroni. Veniamo da due brutte gare con Genoa e Verona».

CASTROVILLI TITOLARE – «Non credo, credo abbia bisogno di minutaggio e immagino il suo ingresso a gara in corsa. Mi aspetto il ritorno di Bianco in mediana, in coppia con Urbanski. Assente anche Akpa Akpro. Vedo un Monza sconfitto in partenza, anche per il mercato che ha di fatto smontato la squadra. Bocchetti dice che si sono allenati a mille, ma se i giocatori dopo il Verona dicono che hanno dato tutto allora vuol dire che non ci siamo. Urbanski è stato adattato da mediano col Verona, credo abbia fatto bene a Genova, meno col Verona. Ha avuto un impatto assolutamente positivo. Martins da terzino destro col Brescia in Coppa Italia è stato sorprendente. Poi col Parma ha dato l’assist del momentaneo 1-1. Col Verona è stato migliore in campo. Profilo con personalità e dal grande avvenire».