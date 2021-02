Secondo Il Messaggero Claudio Lotito ha previsto dei bonus scudetto per i giocatori della Lazio: ecco i dettagli

Lotito ci crede. Dopo le cinque vittorie consecutive della Lazio, il presidente biancoceleste è molto ottimista per il proseguo del campionato tanto – secondo Il Messaggero – a stabilire dei bonus per i giocatori in caso di scudetto.

Saranno versati, infatti, 400mila euro a testa in caso di scudetto sul petto. La novità più importante però, riguarda i bonus previsti in caso di passaggio del turno contro il Bayern Monaco.