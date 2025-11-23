Lazio-Lecce streaming, e non solo: l'offerta di DAZN con 3 partite dei biancocelesti a 19,99€! - Lazio News 24

DAZN ha lanciato un’offerta molto interessante per i tifosi biancocelesti. Sottoscrivendo il piano DAZN Goal oggi, gli utenti supporter della Lazio potranno vedere in streaming le prossime 3 partite della squadra di Sarri al prezzo di 19,99€. Nello specifico, l’abbonamento in questione mette a disposizione le seguenti partite del calendario della Lazio 2025-2026 in Serie A:

Lazio-Lecce ;

; Milan-Lazio ;

; Lazio-Bologna.

Ma come attivare l’abbonamento e vedere Lazio-Lecce in streaming e poi le altre due partite delle prossime settimane? Te lo spieghiamo nelle prossime righe.

Lazio-Lecce e altre due partite a 19,99€ con DAZN: come attivare l’abbonamento

Per sfruttare questa offerta è sufficiente andare sul sito di DAZN, scorrere la pagina e scegliere il piano mensile DAZN Goal a 19,99€ per un mese. Se non ti sei ancora registrato a DAZN, il sistema ti chiederà di effettuare la registrazione. Altrimenti, dopo aver fatto il login, verrai reindirizzato automaticamente alla pagina di pagamento. Per il pagamento, potrai scegliere tra tre metodi: carta, PayPal o Google Pay.

Potrai disdire l’abbonamento in ogni momento: in ogni caso avrai diritto all’utilizzo della piattaforma fino al 23 dicembre. La cosa bella è che non dovrai impegnarti per un anno: basta investire 19,99€ per un mese e stop, potrai guardare le tre partite senza ulteriori spese. Dunque, non ci sono vincoli nè penali

Il piano DAZN Goal consente di vedere 3 partite a turno di Serie A in co-esclusiva. Nel calendario della piattaforma, tra i 3 match ci sono proprio le partite della Lazio: una coincidenza assolutamente da sfruttare per i tifosi biancocelesti. La conferma di questo arriva direttamente da DAZN: guarda questa immagine.

Lazio-Lecce streaming, e non solo: l'offerta di DAZN con 3 partite dei biancocelesti a 19,99€! 23

Tre match ad una cifra davvero conveniente: bisogna approfittarne ora per ottimizzare l’investimento. Con 19,99€ per un mese puoi vedere 3 partite della Lazio: così si ragiona.

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce

L’Olimpico non sarà pieno: il caso Paparelli ha messo la tifoseria laziale contro la società. Peccato, perchè il Lecce è la bestia nera di Sarri: l’allenatore ha un bilancio negativo con i salentini da quando allena la Lazio. Avere il pieno supporto della curva sarebbe stato importante.

Sarri deve ancora sciogliere le ultime riserve: sicuramente dovrà rinunciare ancora a Cancellieri ed è ancora out Castellanos, con quest’ultimo atteso per il rientro nella sfida contro il Milan. Di conseguenza, ecco le ultime sulle possibili scelte del tecnico: il ruolo di centravanti sarà nuovamente affidato a Dia, a caccia di riscatto contro il Lecce dopo 84 giorni di digiuno dal gol, supportato sugli esterni da Isaksen e Zaccagni. Nuno Tavares ha smaltito il problema fisico: resta da capire se l’allenatore deciderà di impiegarlo dal primo minuto.

Nel frattempo, brutte notizie per Di Francesco, che dovrà rinunciare a Pierret. Camarda figura tra i convocati ma partirà dalla panchina all’Olimpico; il compito di guidare l’attacco toccherà quindi a Stulic. Sulla corsia offensiva, Sottil è in ballottaggio con Banda, mentre Pierotti si avvia verso un impiego a gara in corso. Nessun problema per Gaspar, pienamente disponibile.

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Lecce:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Stulic, Sottil. All. Di Francesco