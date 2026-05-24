Sulejmani, il talento che può cambiare il mercato della Lazio: è in arrivo una chance per lui

Flavio Sulejmani potrebbe essere il futuro della Lazio! Il giovane attaccante albanese si prepara alla grande occasione estiva per mostrare il suo valore

La Lazio si avvicina a una sessione di mercato destinata a incidere in profondità sulla rosa biancoceleste, reduce da una stagione complicata e lontana dalle aspettative iniziali. Tra riflessioni tecniche, valutazioni sul futuro di Maurizio Sarri e possibili interventi in entrata, il club potrebbe però guardare anche dentro casa per trovare nuove energie. Uno dei profili da monitorare con maggiore attenzione è quello di Flavio Sulejmani, attaccante albanese classe 2006 cresciuto nel settore giovanile della società capitolina.

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Sulejmani, numeri importanti nel settore giovanile biancoceleste

Sulejmani arriva da una stagione molto positiva, nella quale ha totalizzato 36 presenze tra tutte le competizioni, mettendo insieme 13 gol e 5 assist. Numeri che confermano la sua crescita e che lo rendono uno dei giovani più interessanti del vivaio laziale. Il suo percorso complessivo con le giovanili biancocelesti racconta di 113 presenze, 27 reti e 9 assist, un rendimento che ha attirato l’attenzione in vista della prossima estate.

Nato calcisticamente come ala sinistra, ruolo nel quale può ancora essere utilizzato, Sulejmani ha progressivamente modificato il proprio modo di stare in campo fino a diventare una punta centrale moderna, capace di attaccare l’area ma anche di muoversi su tutto il fronte offensivo. Una duttilità che potrebbe rivelarsi preziosa per la nuova Lazio, soprattutto in una fase di ricostruzione tecnica.

Sulejmani Lazio, il ritiro sarà il primo vero esame

Il momento chiave sarà il ritiro estivo, dove Flavio Sulejmani avrà la possibilità di misurarsi con il gruppo della prima squadra e provare a convincere lo staff tecnico. Per un giovane del 2006 si tratta di una chance significativa, ma anche di un passaggio delicato: serviranno personalità, continuità e capacità di adattamento a ritmi più alti.

La Lazio, prima di muoversi con decisione sul mercato, potrebbe dunque valutare con attenzione le risorse interne. In questo scenario, Sulejmani rappresenta una possibile sorpresa: un talento da testare, da proteggere e, se pronto, da inserire gradualmente nel progetto biancoceleste.

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