Romagnoli ad un passo dall’addio, in queste ore l’ufficialità? Le ultime

Alessio Romagnoli è ad un passo dall’addio alla Lazio! Si attende l’ufficialità del passaggio all’Al Sadd atteso prossimamente. Le ultime

Il matrimonio tra la Lazio e Alessio Romagnoli è giunto definitivamente ai titoli di coda. Quella che sembrava una storia d’amore destinata a durare a lungo si è trasformata in una rottura insanabile. Il forte difensore centrale si appresta a sbarcare in Qatar, sponda Al Sadd, con soli sei mesi di ritardo rispetto ai piani iniziali. Secondo quanto riportano le ultimissime calciomercato Lazio de Il Messaggero, l’addio potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.

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I motivi della rottura con Romagnoli

L’addio dell’ex Milan alla Lazio non è mai stato davvero in dubbio. Il logoramento tra le parti nasce da un lungo tira e molla per il rinnovo di contratto, caratterizzato da promesse della dirigenza mai mantenute. Questo clima di sfiducia ha spinto Romagnoli a prendere la decisione drastica di dire addio alla maglia biancoceleste, accelerando un processo di separazione ormai inevitabile.

Il retroscena di mercato su Romagnoli

La trattativa con il club qatariota ha radici profonde. Il continuo tira e molla si era interrotto bruscamente a gennaio, quando il passaggio all’Al Sadd era clamorosamente sfumato a pochissimi minuti dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Situazione poi ribaltatasi nelle ultime settimane, nonostante i tentativi di Gattuso di persuadere il centrale a sposare nuovamente la causa biancoceleste e l’addio di Mancini ufficializzato solo pochissimi giorni fa.

I numeri dell’addio di Romagnoli

I dettagli economici dell’operazione sono ormai definiti. Nelle casse della Lazio andranno 3 milioni di euro, mentre per il calciatore è pronto un faraonico contratto da 6 milioni di euro a stagione. Si chiude così, dopo un percorso intenso, l’avventura del difensore nella Capitale in cui ha collezionato 161 presenze, 8 reti e 2 assist.