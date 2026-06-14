Gila vuole lasciare la Lazio quest’estate! Pronto un nuovo incontro con il d.s. Fabiani

Mario Gila, difensore della Lazio, è pronto a lasciare la Capitale e a breve ribadirà la sua volontà alla società di Claudio Lotito nei prossimi giorni

Il futuro di Mario Gila torna al centro delle valutazioni in casa Lazio. Secondo quanto segnalato da Alfredo Pedullà via social, il difensore classe 2000 avrebbe intenzione di lasciare il club biancoceleste già nel corso di questa estate, nonostante le resistenze del presidente Claudio Lotito. Una situazione delicata, destinata a pesare sulle prossime settimane di mercato.

Il centrale ex Real Madrid è diventato uno dei profili più discussi della rosa laziale, anche per via della sua situazione contrattuale. Il suo accordo con la Lazio scadrà nel giugno 2027 e questo aspetto rischia di incidere in modo importante sulle strategie del club.

Tra un anno, infatti, il giocatore entrerà nell’ultima stagione di contratto, e potrà liberarsi a zero l’estate prossimo!

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Gila , Lotito resiste ma il contratto pesa sulle valutazioni

La posizione di Claudio Lotito resta ferma: il presidente biancoceleste non vorrebbe privarsi facilmente di Gila, considerato un elemento importante per il reparto arretrato. Tuttavia, la volontà del giocatore potrebbe risultare determinante.

La prossima settimana, secondo quanto riportato, il difensore ribadirà la propria intenzione di lasciare la Capitale. Un passaggio che potrebbe diventare decisivo per capire se la Lazio continuerà a fare muro oppure se inizierà a valutare eventuali offerte in arrivo.

Gila Lazio, settimana decisiva per il futuro del centrale

Ora l’attenzione si sposta sui prossimi giorni. Il faccia a faccia atteso tra le parti potrà chiarire meglio margini, posizioni e possibili scenari. La Lazio dovrà decidere se trattenere il giocatore nonostante la sua volontà oppure aprire alla cessione davanti a una proposta ritenuta adeguata.

Il mercato biancoceleste entra così in una fase cruciale: Gila vuole cambiare aria, Lotito resiste, ma contratto ed interesse del Napoli complicano la situazione.