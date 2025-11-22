Lazio Lecce, Sarri deve ancora sciogliere le ultime riserve: possibile un cambio rispetto alle uscite precedenti

Lazio Lecce, Sarri deve decidere ancora la formazione titolare. Il tecnico biancoceleste pensa ad un cambio rispetto alle precedenti uscite.

La sfida Lazio Lecce segna il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali e rappresenta un momento fondamentale per entrambe le squadre, desiderose di riprendere il proprio cammino in campionato. All’Olimpico, la formazione di Maurizio Sarri ospiterà il Lecce guidato da Eusebio Di Francesco, in un confronto che promette equilibrio, intensità e diversi temi tattici da seguire con attenzione.

Per quanto riguarda la Lazio, le notizie che arrivano dall’infermeria sono in chiaroscuro. Sebbene la situazione sia leggermente migliorata rispetto alle scorse settimane, rimangono fuori alcuni elementi importanti. Castellanos non sarà della partita e il suo rientro è previsto solo fra qualche settimana. Ancora indisponibili anche Rovella, reduce da un intervento chirurgico per risolvere la pubalgia, e Cancellieri, atteso nuovamente in gruppo a inizio dicembre. Fuori lista, come noto, anche Dele-Bashiru e Gigot, che non prenderanno parte alla gara.

La formazione biancoceleste che affronterà Lazio Lecce dovrebbe differire di poco da quella vista nelle ultime uscite. In difesa torna a disposizione Nuno Tavares, che sembra in netto vantaggio su Lazzari per un posto sulla corsia sinistra. Al centro della retroguardia spazio alla coppia formata da Gila e Romagnoli, confermata per solidità e affiatamento, mentre sulla destra agirà Marusic. In porta ci sarà come di consueto Provedel, pronto a guidare la linea difensiva nei momenti più delicati del match.

A centrocampo, Sarri non sembra intenzionato a cambiare: tutto porta verso una conferma del terzetto composto da Guendouzi, Cataldi e Basic, che nelle ultime settimane ha fornito equilibrio, dinamismo e qualità nella gestione del possesso. Vecino dovrebbe partire ancora dalla panchina, pronto eventualmente a subentrare per dare esperienza e fisicità nella seconda parte della gara.

Nel reparto offensivo, per la gara Lazio Lecce, il tecnico biancoceleste dovrebbe puntare nuovamente sul tridente formato da Isaksen, Dia e Zaccagni. Un trio che unisce velocità, tecnica e capacità di incidere negli ultimi metri, qualità fondamentali per scardinare la difesa compatta del Lecce di Di Francesco.

La partita Lazio Lecce si preannuncia dunque combattuta, con una Lazio che vuole subito tornare ai tre punti e un Lecce deciso a mettere in difficoltà i biancocelesti sfruttando organizzazione e intensità. L’Olimpico sarà il palcoscenico di un match ricco di spunti, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza.