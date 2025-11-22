Lazio Lecce, Sarri deve sciogliere gli ultimi dubbi in vista della sfida: le ultime sulle possibili scelte del tecnico

Lazio Lecce, Sarri prepara la formazione da mettere in campo contro i pugliesi. Ecco le ultime scelte da parte del tecnico biancoceleste

Riparte il campionato e la Lazio si prepara a ospitare il Lecce di Di Francesco all’Olimpico, nel match che segna la ripresa dopo la sosta per le nazionali. La squadra di Sarri cerca punti preziosi in chiave classifica, puntando a consolidare la propria posizione e a migliorare la continuità di rendimento. La partita Lazio Lecce sarà fondamentale per testare lo stato di forma dei biancocelesti e per mettere in campo i rientri dall’infermeria.

A tal proposito, l’infermeria della Lazio si è svuotata solo parzialmente. Rimangono infatti assenti Castellanos, il cui rientro slitta di qualche settimana, Rovella, operato per risolvere la pubalgia, e Cancellieri, che dovrebbe tornare disponibile a inizio dicembre. In compenso, fa il suo ritorno in lista Dele Bashiru, che sarà convocato e potrà dare nuova qualità al centrocampo biancoceleste.

In difesa, il rientro di Nuno Tavares offre a Sarri nuove opzioni tattiche per il match Lazio Lecce. Il portoghese si candida per una maglia da titolare, in ballottaggio con Lazzari: se dovesse partire Nuno Tavares dal primo minuto, Marusic giocherebbe a destra, mentre con Lazzari a sinistra, Marusic si sposterebbe sul versante opposto. Al centro della retroguardia restano confermati Gila e Romagnoli, davanti a Provedel, pronto a difendere i pali biancocelesti.

Il reparto di centrocampo va verso una conferma in blocco: Guendouzi, Cataldi e Basic saranno i titolari, mentre Vecino resterà ancora in panchina. La scelta di Sarri punta a garantire equilibrio e stabilità, soprattutto in una sfida come quella contro il Lecce, che richiede attenzione costante e intensità per tutti i novanta minuti.

In attacco, il tecnico confermerà il tridente formato da Isaksen, Dia e Zaccagni, con l’obiettivo di creare imprevedibilità e sfruttare le qualità offensive dei suoi esterni e del centravanti. La partita Lazio Lecce sarà quindi anche un banco di prova per l’intesa tra i giocatori offensivi e per la capacità della squadra di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti.

In sintesi, il match Lazio Lecce rappresenta una tappa fondamentale per la ripresa del campionato. Con alcuni rientri importanti e conferme in blocco nei reparti chiave, Sarri punta a costruire una prestazione solida, capace di offrire spettacolo ai tifosi dell’Olimpico e allo stesso tempo portare punti fondamentali per la classifica e per il prosieguo della stagione.