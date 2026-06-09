La Nazionale parla biancoceleste: Piemonte e Oliviero della Lazio Women trascinano l’Italia

L’intesa tra le ragazze della Lazio Women salva le azzurre: decisiva la firma di Piemonte ed Oliviero sul pareggio per 2-2 contro la Svezia

L’Italia femminile ha pareggiato 2-2 in Svezia, in una gara decisiva per la qualificazione ai playoff del Mondiale. La partita ha visto un forte contributo di giocatrici provenienti dalla Lazio Women, con Oliviero protagonista in quanto ha sbloccato il match con un gol, poi ha servito l’assist a Piemonte per il raddoppio. L’intesa tra le due, già sperimentata nella squadra biancoceleste, ha dato all’Italia un vantaggio iniziale importante.

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Italia, non mancano i momenti di difficoltà: qualificazione agli spareggi

Nel secondo tempo, alcune incertezze del portiere Giuliani hanno permesso alle svedesi di riaprire la partita, rendendo i minuti finali molto intensi per le Azzurre. Nonostante il pareggio, l’Italia femminile ha centrato l’obiettivo minimo: blindare un posto migliore per gli spareggi mondiali. Con il risultato di oggi e la contemporanea vittoria della Danimarca sulla Serbia, le Azzurre si qualificano agli spareggi senza particolari rimpianti.

Italia femminile e playoff: sorteggio imminente

Il cammino verso la fase finale del Mondiale continua: giovedì 18 giugno si terrà il sorteggio che definirà il percorso delle Azzurre nei playoff. Il pareggio in Svezia consente alla squadra guidata dal commissario tecnico di prepararsi con maggiore serenità, pur sapendo che ogni dettaglio sarà fondamentale per affrontare al meglio le prossime sfide e puntare alla qualificazione diretta nella competizione.