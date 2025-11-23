 Lazio, Dia a caccia di riscatto: contro il Lecce un’occasione decisiva per spezzare il digiuno di 84 giorni
Lazio, Dia a caccia di riscatto: contro il Lecce un’occasione decisiva per spezzare il digiuno di 84 giorni

Lazio, dal blocco del mercato alla svalutazione della rosa: il club biancoceleste perde forza e valore

Lazio, traguardo storico per Sarri: domani la 149ª panchina biancoceleste, record assoluto della sua carriera

Lazio Lecce, prove tattiche per Sarri! Arrivano buone notizie dall'infermeria ma è ancora out Castellanos! Tutti gli aggiornamenti

Lazio, colpo di scena! Dele-Bashiru pronto a rientrare nella lista Serie A: la decisione svelata dal quotidiano

Lazio, Dia a caccia di riscatto: contro il Lecce un’occasione decisiva per spezzare il digiuno di 84 giorni

1 ora ago

Dia
Dc Roma 15/02/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Napoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Boulaye Dia

Lazio, Dia all-in contro il Lecce: il senegalese vuole spegnere le critiche, ritrovare la rete dopo 84 giorni

La Serie A riparte dopo la sosta per le nazionali e la Lazio si prepara ad affrontare il Lecce. Una sfida importante, che potrebbe rappresentare l’occasione giusta per Boulaye Dia, chiamato a ritrovare fiducia e incisività dopo settimane complicate.

L’attaccante senegalese vuole tornare protagonista e mettere a tacere le critiche. La titolarità forzata, dovuta all’infortunio di Castellanos, non ha portato i frutti sperati: il suo digiuno dura ormai da 84 giorni, un’astinenza che pesa sulle spalle del numero 96 biancoceleste.

Oggi, contro i salentini, Dia proverà a spezzare il tabù che lo ha sempre visto uscire sconfitto nelle gare casalinghe contro di loro. Inserito al centro del tridente con Isaksen e Zaccagni, avrà una nuova chance per dimostrare il suo valore e rilanciarsi.

