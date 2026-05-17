Lazio Women, sipario amaro: la Fiorentina vince l’ultimo atto della Serie A

Fiorentina Lazio Women, le padrone di casa si sono imposte per 2-1 contro la formazione di Grassadonia. I dettagli

Si spegne con un passo falso il cammino stagionale della Lazio Women. L’ultimo incrocio del massimo campionato di calcio femminile ha riservato un verdetto amaro per le ragazze guidate in panchina da Gianluca Grassadonia, costrette ad arrendersi di misura sul terreno di gioco delle rivali viola.

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La Fiorentina piega la resistenza biancoceleste

Il verdetto del campo ha premiato la formazione di casa, capace di imporsi per 2-1 al termine di una sfida molto combattuta. Le padrone di casa hanno indirizzato la contesa grazie alle reti siglate da Ísold Tryggvadóttir e Sofie Bredgaard, abili a sfruttare le occasioni create e a mettere in discesa il match per la compagine toscana.

Il ruggito tardivo biancoceleste

La reazione d’orgoglio delle capitoline si è concretizzata soltanto nelle battute finali dell’incontro. La marcatura siglata dall’attaccante Nikola Karczewska ha ridotto le distanze, ma il gol della bandiera è arrivato troppo tardi per consentire una clamorosa rimonta e strappare un pareggio che avrebbe mosso la classifica.

Il bilancio finale della Lazio Women in classifica

Nonostante il KO rimediato in Toscana, il bilancio complessivo resta comunque positivo per il club biancoceleste. La formazione capitolina archivia definitivamente il proprio torneo di Serie A occupando la quinta posizione della graduatoria generale, avendo totalizzato un bottino complessivo di 33 punti.