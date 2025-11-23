Lazio Lecce, oggi in campo la dodicesima giornata. Sarri a quota 149 panchine in biancoceleste: contro i salentini realizza un record importante per la sua carriera!

Lazio Lecce, oggi il tecnico festeggia un traguardo storico, ma la sfida è tutt’altro che semplice: il Lecce resta una vera bestia nera!

Quella contro il Lecce non sarà una partita come le altre per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, infatti, raggiungerà quota 149 panchine con la Lazio, diventando così la squadra con cui ha disputato più gare in carriera. Un traguardo simbolico, che supera le 148 partite vissute alla guida del Napoli e le 132 con l’Empoli, club con cui debuttò in Serie A.

Un risultato importante, ma che Sarri sta vivendo con grande distacco. In questo momento, infatti, la sua attenzione è totalmente rivolta alla sfida con il Lecce, match da non fallire in un periodo delicato per i biancocelesti. Una vittoria permetterebbe alla Lazio di respirare in classifica e rilanciare le proprie ambizioni europee, obiettivo ancora alla portata ma tutt’altro che scontato.

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, però, i salentini rappresentano un avversario storicamente ostico per il club capitolino e ancor di più per il suo allenatore. La Lazio ha perso quattro degli ultimi sette scontri diretti e, in totale, è stata sconfitta 10 volte in 36 incroci. Per Sarri il bilancio è ancora più negativo: quattro sconfitte, due pareggi e solo due vittorie contro il Lecce.

Non va meglio considerando solo l’esperienza in biancoceleste: una vittoria, un pareggio e due ko. Numeri che confermano un tabù difficile da sfatare e che rendono il match dell’Olimpico ancor più significativo, non solo per la classifica ma anche per la storia personale del tecnico.

A quota 149 panchine, Sarri si prepara dunque a vivere una serata speciale, nella speranza che coincida con la svolta che la Lazio insegue da settimane.

