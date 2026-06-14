Pellegrini resta in uscita, il Como prepara l’assalto: Fabregas lo vuole per la fascia

Pellegrini Lazio, il futuro del terzino resta in bilico: il Como osserva e può accelerare nelle prossime settimane con un’offerta ufficiale

La Lazio si prepara ad affrontare una sessione estiva complessa, condizionata dalla necessità di muoversi con un mercato a saldo zero. Un limite importante per il club biancoceleste, chiamato a finanziare eventuali entrate attraverso le uscite e a valutare con attenzione ogni situazione interna alla rosa. In questo scenario, il nome di Luca Pellegrini resta uno dei più caldi in chiave mercato.

Il terzino classe ’99 è infatti considerato un profilo in uscita, soprattutto alla luce del forte interesse del Como. Il club lariano continua a seguire con grande attenzione il giocatore e potrebbe presto trasformare i contatti in una proposta concreta. Per la Lazio, una sua eventuale partenza permetterebbe di generare margine economico e rimodulare il reparto.

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Pellegrini, Fabregas lo considera un obiettivo per il Como

Il gradimento del Como per Pellegrini non è una novità, ma nelle prossime settimane la situazione potrebbe entrare in una fase più calda. Fabregas vorrebbe puntare sul laterale biancoceleste per rafforzare la corsia mancina, inserendo in rosa un giocatore ancora giovane ma già abituato a contesti di alto livello.

La prima offerta ufficiale da parte dei lariani potrebbe arrivare a breve. A quel punto sarà fondamentale capire quale formula verrà proposta e quali cifre saranno messe sul tavolo. La Lazio, dal canto suo, dovrà valutare se l’operazione possa essere realmente utile per liberare risorse da reinvestire.

Pellegrini, Lotito attende la proposta prima di decidere

La decisione finale passerà inevitabilmente dalle valutazioni del presidente Claudio Lotito. Il patron biancoceleste dovrà capire se accettare le avances del Como oppure provare a trattenere Pellegrini, almeno fino all’arrivo di una proposta ritenuta adeguata.

Il tema non riguarda soltanto il valore tecnico del giocatore, ma anche la sostenibilità complessiva del mercato della Lazio. In un’estate in cui ogni entrata dovrà essere bilanciata da una cessione, il futuro dell’ex Cagliari e Juventus potrebbe diventare una delle prime mosse decisive.

La possibile partenza di Luca Pellegrini si inserisce in un quadro più ampio di rinnovamento. La Lazio dovrà intervenire su più reparti e ogni uscita potrà diventare funzionale alla costruzione della nuova rosa.