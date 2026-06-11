Lazio Empoli Under 17 0-0, termina a reti bianche il primo atto dei quarti di finale: il recap del match

Lazio Empoli Under 17 0-0, nessun vinto e nessun vincitore nell’andata dei quarti di finale nazionali: i biancocelesti fermano i vicecampioni e rimandano il verdetto finale al ritorno: il recap e il tabellino

Dopo oltre un mese di stop anche a causa degli Europei vinti in Estonia, finalmente il campionato Under 17 è ripartito: la Lazio guidata da Ledesma, unica tra le squadre giovanili biancocelesti ancora in gioco alle fasi finali, ha giocato l’andata dei quarti di finale in casa contro l’Empoli. Una sfida già vista nel corso della stagione regolare, in cui si è registrato un pareggio ed una sconfitta lato Lazio. Ecco di seguito il recap del match.

La squadra di Ledesma manda in campo la formazione tipo, l’Empoli di Tonelli invece opta per far rifiatare i tre reduci dalla vittoria all’Europeo: Biondini, Landi e Perillo. Nonostante un primo tempo equilibrato è proprio l’Empoli Under 17 ad avere la ghiotta occasione per passare in vantaggio sull’asse Orlandi-Ciampelli. Quest’ultimo è lesto a battere l’estremo difensore avversario ma tutto viene fermato per una posizione di fuorigioco in partenza.

Il secondo tempo: la traversa dice no a Canani

A raddoppiare i conti delle reti annullate ci pensa Orlandi al 61′ su invenzione di Pucci (Empoli) nel corso della ripresa, un grosso spavento per fortuna degli aquilotti che però creano la più grande occasione della partita sugli sviluppi di un calcio piazzato 4 minuti dopo. Dimaggio batte alla perfezione un calcio d’angolo, su tutti svetta il capitano biancoceleste Berni Canani, lasciato incredibilmente indisturbato ma è la traversa questa volta a fermare il vantaggio dei padroni di casa.

Nei minuti successivi sale in cattedra il portiere biancoceleste Quadrelli a tenere vivi i suoi, di fatto riesce a mantenere inviolata la porta. Lazio Empoli Under 17 0-0, questo è l’esito finale del match. Un pareggio dunque positivo nell’andata dei quarti di finale per la Lazio con qualche rimpianto per l’occasione della traversa ma compensato dalle reti annullate agli ospiti per questione di centimetri, ora toccherà espugnare Empoli per poter avere accesso alle Final Four.

Il TABELLINO: Lazio 0 Empoli 0

LAZIO: Quadrelli, Iovane, Ferrante (90′ Palancica), Bruscaglia (90′ Maggiora Vergano), Berni Canani, Riggi (63′ Agrifoglio), Dimaggio, Morelli, Mennea, Lulaj (90′ Bagliesi), Materazzi (77′ Aprea) All. Ledesma A disp. Patarini, Terracina, Morucci, Alessandrini

EMPOLI: Vettone, Lupoli, Devita, Bruno, Poggi (72′ Covelli), Silvestri, Ciampelli (63′ Perillo), Olivieri (72′ Biondini), Pucci (72′ Landi), Orlandi, Isidori (72′ Murolo) All. Tonelli A disp. Bernice, Conflitto, Battaglini, Lunardon