Calciomercato Lazio, idea Stojkovic per la trequarti! È la richiesta di Gattuso per la trequarti

Calciomercato Lazio, il tecnico Rino Gattuso stravede per il gioiello della Dinamo Zagabria! Si tratta di Luka Stojkovic. I dettagli

La Lazio accelera le manovre in vista della prossima stagione e si tuffa sul mercato per plasmare la rosa secondo le precise indicazioni del nuovo tecnico Gennaro Gattuso. I fari della dirigenza biancoceleste sono accesi sulla batteria dei centrocampisti-trequartisti. Se da un lato la stella olandese della squadra va blindata a tutti i costi, dall’altro non può bastare da sola a coprire le rotazioni. Da giorni nel calciomercato Lazio rimbalzano nomi di potenziali “numeri 10”, un tassello fondamentale visto che “Ringhio” ha in mente una rivoluzione tattica, studiando il passaggio al 4-2-3-1 da alternare al classico 4-3-3.

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Il profilo di Stojkovic per lo scacchiere di Gattuso

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la lista dei desideri del club capitolino si arricchisce di un nome caldissimo: si tratta di Luka Stojkovic, gioiello di proprietà della Dinamo Zagabria. Il classe 2004 è un jolly croato di 22 anni, un trequartista di puro talento che molti addetti ai lavori considerano destinato a un futuro radioso come mezzala di qualità. Alto 1,82 metri, destro naturale, ha una valutazione di mercato che oscilla tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Attualmente gioca nel 4-2-3-1 di Mario Kovacevic, tecnico della Dinamo, un sistema speculare a quello che vuole implementare il nuovo mister laziale.

I numeri stagionali di Stojkovic

L’esplosione del ragazzo in patria è certificata da numeri da capogiro che hanno subito stregato l’allenatore calabrese. Nell’ultima stagione, Stojkovic ha collezionato ben 13 gol e regalato 12 assist complessivi tra campionato e coppe. Gattuso è un profondo conoscitore della SuperSport HNL, avendo allenato l’Hajduk Spalato, e ha studiato dal vivo i migliori talenti locali: il croato è in cima alle sue preferenze per la sua ferocia agonistica unita a una tecnica sopraffina. Il ragazzo ha dimostrato una personalità fuori dal comune anche nei playoff di Europa League a febbraio: dopo lo 0-2 dell’andata contro il Genk, ha guidato la Dinamo nel 3-3 finale siglando una doppietta, impreziosita da un clamoroso golazo a giro di sinistro (il suo piede debole) sotto l’incrocio, prima di essere espulso nei supplementari per eccesso di foga.

L’intreccio di mercato tra la Lazio e Luka Stojkovic

L’interesse della Lazio per il fantasista croato non nasce per caso e si lega a doppio filo ad altre operazioni nate per puntellare la rosa da mettere a disposizione di Gattuso. Gli scout biancocelesti, infatti, hanno seguito da vicino la Dinamo Zagabria anche per monitorare Sergi Dominguez, difensore centrale spagnolo e compagno di squadra del trequartista. La dirigenza laziale aveva pensato a Dominguez come potenziale rimpiazzo in caso di addio di Gila, e i fari ora si sono accesi sul pacchetto completo. La trattativa per Luka Stojkovic è pronta a entrare nel vivo: il suo dinamismo e la sua capacità di spaccare le partite lo rendono l’innesto ideale per l’estate laziale.