Il mercato estivo della Lazio Women è in fermento: il punto sulle conferme, i riscatti e le partenze

la Lazio Women di Grassadonia viaggia verso diverse conferme! Le ultime sulle ragazze biancocelesti e sul loro futuro nella città eterna

La Lazio Women sta delineando una strategia chiara per il prossimo campionato, puntando sulla continuità di alcuni giocatori e sulla definizione dei primi movimenti di mercato sia in entrata che in uscita.

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Arrivano le prime conferme tra i pali e nella rosa

Sul fronte della rosa, novità importanti arrivano anche tra i pali. Secondo FirenzeViola, la Lazio Women avrebbe definito il riscatto di Francesca Durante dall’Inter Women, confermandola anche per la prossima stagione. Inoltre, la squadra biancoceleste dovrebbe poter contare su altre due pedine fondamentali: Eleonora Goldoni e Megan Connolly. La loro permanenza garantirebbe esperienza e solidità, rappresentando un punto di riferimento tecnico e morale per le compagne.

Il mercato estivo vede anche alcune operazioni in uscita ormai definite. Elisabetta Oliviero e Martina Piemonte sono dirette verso la Roma Femminile, mentre Clarisse Le Bihan e Federica D’Auria potrebbero trasferirsi all’Inter Women, rinforzando rispettivamente il reparto offensivo e la mediana della formazione nerazzurra. Questi movimenti segnano cambi significativi nell’organico biancoceleste e confermano come il mercato sia già entrato nel vivo.

Lazio Women, estate decisiva per le ambizioni delle biancocelesti

Resta ancora da chiarire il futuro di Flaminia Simonetti, centrocampista classe ’97. La giocatrice potrebbe rinnovare il contratto e proseguire l’esperienza alla Lazio Women, ma non si esclude nemmeno una separazione. Le prossime settimane saranno decisive per definire il suo destino e completare l’ossatura della squadra per la prossima stagione.

Tra conferme, riscatti e partenze, la Lazio Women si prepara a un’estate intensa e strategica. La possibile permanenza dell’ex allenatore della Sampdoria Women e di alcune protagoniste della stagione passata rappresenta una base importante, ma saranno i nuovi acquisti a definire le ambizioni della società biancoceleste in vista del campionato 2026/2027.