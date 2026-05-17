Derby amaro e infermeria piena: la Lazio sprofonda nel caos prima dell’ultima partia

Derby amaro e infermeria piena: la Lazio deve fare la conta degli infortunati in vista dell’ultima sfida stagionale contro il Pisa

Un autentico calvario senza fine. Si chiude nel peggiore dei modi la settimana orribile della Lazio, travolta dalla Roma nel derby della Capitale andato in scena oggi allo stadio Olimpico. Il ko nella stracittadina, valido per la 37ª giornata di Serie A, certifica il fallimento di un’annata calcistica decisamente fallimentare per la squadra di Maurizio Sarri.

Ultimissime Lazio LIVE: cala l’amarezza. I biancocelesti perdono il Derby della Capitale

La crisi della Lazio e il verdetto del derby

Il verdetto del campo lascia ferite profonde. I biancocelesti non sono mai apparsi in grado di arginare i rivali giallorossi, scivolando in un baratro che riflette perfettamente l’andamento altalenante di tutto il campionato. Per il tecnico toscano si preannunciano giorni di riflessione intensa prima del sipario finale.

🌐 Le News di Lazio News 24 su Google Seguici su Google News per non perdere nessun aggiornamento sulla prima squadra della capitale. Seguici Ora

Emergenza squalifiche in casa Lazio per il Pisa

L’ultimo atto del torneo vedrà i capitolini incrociare le armi contro il Pisa, domenica 24 maggio, sul rettilineo di casa dell’Olimpico. Una sfida da affrontare in piena emergenza: il giudice sportivo fermerà infatti per squalifica tre pedine chiave dello scacchiere tattico come Nuno Tavares, Kenneth Taylor e Nicolò Rovella.

Infermeria Lazio: le condizioni dei big e il rientro di Romagnoli

L’unica nota lieta per lo staff tecnico è il rientro al centro della difesa di Alessio Romagnoli dalla squalifica. Restano invece ancora da monitorare i bollettini medici dei diversi acciaccati. Lo staff sanitario lavorerà contro il tempo per valutare le condizioni fisiche e il possibile recupero di Edoardo Motta, Patric, Mattia Zaccagni e Danilo Cataldi.