Lazio Lecce, l’Olimpico non sarà pieno: Sarri chiamato a ripartire al meglio! Protesta dei gruppi organizzati, ecco il dato dei biglietti venduti in vista del match

Lazio Lecce, pubblico ridotto all’Olimpico: tifosi in protesta, biancocelesti chiamati a confermare la crescita. I dati sui biglietti venduti per il match

La sosta è finalmente alle spalle e la Serie A riparte con Lazio Lecce, in programma domenica 23 novembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico. L’atmosfera sarà però diversa dal solito: lo stadio, tradizionalmente affollato nelle gare interne, questa volta non sarà pieno.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i numeri iniziali avrebbero dovuto garantire oltre 36.000 presenze, considerando anche i 29.918 abbonati e i sottoscrittori del Pack 3. Ma la realtà sarà ben diversa: fino a ieri erano stati venduti solo 5.000 biglietti, e l’affluenza finale sarà drasticamente inferiore.

La protesta dei gruppi organizzati

La scelta di non entrare allo stadio è stata annunciata nei giorni scorsi dai gruppi organizzati biancocelesti. La decisione nasce dalla protesta per quanto accaduto a Giulia Paparelli, alla quale non era stato permesso l’accesso alla pista dell’Olimpico prima di Lazio-Cagliari durante la commemorazione dedicata al nonno Vincenzo Paparelli.

I tifosi resteranno quindi a Ponte Milvio, lasciando un vuoto evidente nella cornice dello stadio.

La Lazio cerca continuità nonostante l’ambiente

Sebbene l’Olimpico non offrirà la solita spinta, questo non significa che sarà un ambiente ostile. La squadra di Maurizio Sarri arriva al match con una rinnovata fiducia: due vittorie consecutive in campionato senza subire gol.

Un equilibrio ritrovato, frutto di un lavoro costante e di una maggiore solidità difensiva. Il Corriere dello Sport sottolinea come i biancocelesti abbiano la possibilità di mantenere la porta inviolata per la terza partita di fila, un traguardo che manca dalla striscia registrata tra ottobre e dicembre 2023.

Il match contro il Lecce diventa quindi un banco di prova importante: in un clima particolare, senza la spinta del tifo organizzato, la Lazio dovrà mostrare maturità, continuità e capacità di gestire le pressioni esterne.