Lazio Lecce, prove tattiche per Sarri! Arrivano buone notizie dall’infermeria ma è ancora out Castellanos! Tutti gli aggiornamenti

Lazio Lecce: Sarri al lavoro sulle prove tattiche. Dall’infermeria arrivano segnali positivi, ma Castellanos resta indisponibile

Rientrati i nazionali, Sarri ha dato il via alle prove tattiche. Buone notizie dall’infermeria: Tavares è recuperato e insidia Lazzari per una maglia da titolare, mentre Marusic resta l’unico terzino certo di partire dall’inizio. Il portoghese ha smaltito la lesione al polpaccio e da martedì si allena regolarmente con il gruppo, dopo una settimana di gestione individuale. In difesa confermata la coppia centrale Gila–Romagnoli.

A centrocampo si va verso la conferma del terzetto con Guendouzi e Basic ai lati di Cataldi. Domani sarà reinserito in lista Dele-Bashiru, pronto a tornare in panchina dopo il lungo stop per l’infortunio muscolare rimediato nel derby del 21 settembre. Il nigeriano prenderà il posto di Rovella, operato giovedì per risolvere la pubalgia: il regista tornerà disponibile a gennaio.

In attacco non recupera Castellanos, che proverà a rientrare tra Coppa Italia e campionato contro Milan o Bologna. Al centro dell’attacco resta in pole Dia, appena rientrato dagli impegni con la Nazionale, con Noslin e Pedro alternative da falso nove. Ai suoi lati agiranno Isaksen e Zaccagni. Ancora out Cancellieri, in miglioramento: possibile rientro tra inizio e metà dicembre.

