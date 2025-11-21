 Lazio Lecce, prove tattiche per Sarri! Arrivano buone notizie dall'infermeria ma è ancora out Castellanos! Tutti gli aggiornamenti
Lazio, colpo di scena! Dele-Bashiru pronto a rientrare nella lista Serie A: la decisione svelata dal quotidiano

Lazio, tra i vincitori del Premio Beppe Viola c'è anche Romagnoli: il difensore biancoceleste premiato per la sua carriera

Lazio, la società ricorda il poker in Serie A contro il Messina del 19 novembre 2006: ecco com'era andata

Formello, Lazio al lavoro dopo la sosta: Tavares rientra in gruppo, Sarri prepara le sue scelte per il Lecce

3 ore ago

Sarri
Roma 28/05/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Cremonese / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Lecce: Sarri al lavoro sulle prove tattiche. Dall’infermeria arrivano segnali positivi, ma Castellanos resta indisponibile

Rientrati i nazionali, Sarri ha dato il via alle prove tattiche. Buone notizie dall’infermeria: Tavares è recuperato e insidia Lazzari per una maglia da titolare, mentre Marusic resta l’unico terzino certo di partire dall’inizio. Il portoghese ha smaltito la lesione al polpaccio e da martedì si allena regolarmente con il gruppo, dopo una settimana di gestione individuale. In difesa confermata la coppia centrale Gila–Romagnoli.

A centrocampo si va verso la conferma del terzetto con Guendouzi e Basic ai lati di Cataldi. Domani sarà reinserito in lista Dele-Bashiru, pronto a tornare in panchina dopo il lungo stop per l’infortunio muscolare rimediato nel derby del 21 settembre. Il nigeriano prenderà il posto di Rovella, operato giovedì per risolvere la pubalgia: il regista tornerà disponibile a gennaio.

In attacco non recupera Castellanos, che proverà a rientrare tra Coppa Italia e campionato contro Milan o Bologna. Al centro dell’attacco resta in pole Dia, appena rientrato dagli impegni con la Nazionale, con Noslin e Pedro alternative da falso nove. Ai suoi lati agiranno Isaksen e Zaccagni. Ancora out Cancellieri, in miglioramento: possibile rientro tra inizio e metà dicembre.

