Ex Lazio, Kamada decisivo all’esordio: sigla il 2-2 in Olanda-Giappone! I dettagli

Ex Lazio, finisce 2-2 la gara d’esordio al Mondiale tra Olanda-Giappone! Decisivo il gol di Daichi Kamada. Il resoconto della gara

La gara d’esordio del Gruppo F dei Mondiali si chiude con un pirotecnico 2-2 tra Olanda e Giappone. Un risultato che per gli “Orange” sa di grande occasione sprecata, mentre per i nipponici si rivela un punto d’oro conquistato con i denti. La copertina del match va di diritto a Daichi Kamada, l’ex centrocampista della Lazio, capace di firmare la rimonta finale in un match vibrante.

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Il primo tempo e la fiammata di Kamada

La prima frazione è un concentrato di emozioni e capovolgimenti di fronte. Malen testa subito i riflessi di Suzuki con un gran tiro, ma il Giappone non sta a guardare. Guidati dalla leadership di Kamada, i nipponici rispondono colpo su colpo, rendendosi pericolosi prima dell’intervallo con Nakamura e Ueda, capaci di far tremare la retroguardia olandese.

Botta e risposta ma brilla la stella di Kamada

Tutti i gol si concentrano nella ripresa. Ad aprire le danze è il gigante Van Dijk, che insacca di testa su cross di Gravenberch. Il pareggio asiatico arriva poco dopo con Nakamura, che sorprende Verbruggen con un destro secco deviato da Maeda. L’Olanda torna avanti grazie a una magia di Summerville: l’esterno del West Ham fulmina il portiere con un pregevole interno sinistro.

La zampata decisiva nel segno di Kamada

Quando la vittoria olandese sembrava ormai scritta, emerge l’orgoglio del Giappone. Gli sforzi finali fruttano il clamoroso 2-2 in extremis. Ci pensa proprio l’ex Lazio, Kamada, a siglare la rete del definitivo pareggio, complice anche una deviazione su colpo di testa di Ogawa che beffa un Verbruggen.