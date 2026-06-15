Rivoluzione Lazio, cambia lo staff medico: ecco i nomi per azzerare i 53 infortuni

Rivoluzione Lazio, Lotito ha deciso di rivoluzionare lo staff medico dopo i 53 infortuni occorsi durante l’ultima stagione. I nomi

Lazio news – Manca soltanto il comunicato ufficiale, ma la decisione è ormai presa: la Lazio si appresta a cambiare radicalmente la fisionomia del proprio staff medico. Una vera e propria rivoluzione necessaria per invertire la rotta dopo un’annata a dir poco travagliata dal punto di vista infermieristico, segnata dal record negativo di ben 53 infortuni complessivi nell’ultima stagione.

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Il nuovo medico sociale nello staff medico della Lazio

Come rivelato dall’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, il volto nuovo a Formello sarà quello di Emanuele Gregorace. Sarà lui a ereditare il pesante scettro di Italo Leo nel ruolo di medico sociale del club biancoceleste. Si tratta di un profilo di altissimo livello, descritto come un vero e proprio «esperto nel campo della diagnostica per immagini e specializzato in ecografia muscolo-scheletrica». Una scelta mirata per garantire diagnosi lampo e prevenire le ricadute muscolari che tanto hanno tormentato la rosa nell’ultimo campionato.

Il nuovo consulente ortopedico dello staff medico della Lazio

Le novità non si fermano alla figura del medico sociale. La ristrutturazione interna prevede infatti un avvicendamento anche sul piano della chirurgia ortopedica. Il nuovo consulente ortopedico di riferimento per il club capitolino sarà il dottor Francesco Franceschi, stimato professionista e attuale primario presso l’Ospedale San Pietro di Roma, che metterà la sua esperienza a disposizione dei calciatori biancocelesti.

Il ruolo di Rodia nel rinnovato staff medico della Lazio

In questo profondo restyling societario, cambiano ma non si interrompono i rapporti con una figura storica dell’ambiente laziale. Il dottor Fabio Rodia, infatti, non lascerà definitivamente l’universo biancoceleste: rimarrà comunque a disposizione della società del presidente Lotito, ma d’ora in avanti lo farà esclusivamente nelle vesti di consulente esterno, completando così il nuovo scacchiere sanitario per la prossima stagione.