 Lazio Lecce, salentini bestia nera di Sarri: il dato
Lazio Lecce, verso il match della dodicesima giornata di Serie A! Salentini bestia nera di Sarri: il tecnico ha un bilancio negativo in biancoceleste contro i pugliesi

Dele-Bashiru fuori dalla lista della Lazio! Dallo "spoiler" della Serie A all'assenza dall'elenco dei giocatori scelti da Sarri: ecco cosa è successo

Convocati Lazio Lecce, ufficializzate le scelte di Maurizio Sarri! Ancora assente Castellanos, torna Nuno Tavares e la decisione su Dele-Bashiru

Lista Lazio, ipotesi scambio sempre più vicino: Dele-Bashiru sostituirà Rovella! Lo spoiler della Lega Serie A sulla scelta biancoceleste?

Aquila Lazio, si chiude il contest! Contro il Lecce torna a volare il simbolo biancoceleste all'Olimpico: questo il nome scelto

Lazio Lecce, verso il match della dodicesima giornata di Serie A! Salentini bestia nera di Sarri: il tecnico ha un bilancio negativo in biancoceleste contro i pugliesi

1 ora ago

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Lecce, verso il match della dodicesima giornata di Serie A! Salentini bestia nera di Sarri: numeri e curiosità sui precedenti

Per Maurizio Sarri, il Lecce è una vera e propria bestia nera. In carriera, il tecnico toscano ha affrontato i salentini otto volte, ma il bilancio complessivo non è certo favorevole. Le statistiche parlano chiaro: due vittorie, due pareggi e ben quattro sconfitte.

Anche alla guida della Lazio, Sarri non è riuscito a invertire il trend. I quattro confronti contro il Lecce hanno prodotto risultati contrastanti: l’unica vittoria risale al 14 gennaio 2024, quando i biancocelesti si imposero 1-0 all’Olimpico. Tuttavia, il Lecce ha inflitto due sconfitte pesanti alla Lazio, entrambe con il punteggio di 2-1, la prima il 4 gennaio 2023 e la seconda il 20 agosto 2023, entrambe in Puglia. L’unico altro risultato positivo è stato il 2-2 casalingo del 12 maggio 2023.

Questi numeri confermano che, nonostante i valori tecnici delle squadre e le stagioni in cui si sono affrontati, il Lecce resta uno degli avversari più ostici nella storia professionale di Sarri, tanto da riuscire a mettere spesso in difficoltà una delle squadre più organizzate della Serie A.

