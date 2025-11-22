Lazio Lecce, verso il match della dodicesima giornata di Serie A! Salentini bestia nera di Sarri: il tecnico ha un bilancio negativo in biancoceleste contro i pugliesi

Lazio Lecce, verso il match della dodicesima giornata di Serie A! Salentini bestia nera di Sarri: numeri e curiosità sui precedenti

Per Maurizio Sarri, il Lecce è una vera e propria bestia nera. In carriera, il tecnico toscano ha affrontato i salentini otto volte, ma il bilancio complessivo non è certo favorevole. Le statistiche parlano chiaro: due vittorie, due pareggi e ben quattro sconfitte.

Anche alla guida della Lazio, Sarri non è riuscito a invertire il trend. I quattro confronti contro il Lecce hanno prodotto risultati contrastanti: l’unica vittoria risale al 14 gennaio 2024, quando i biancocelesti si imposero 1-0 all’Olimpico. Tuttavia, il Lecce ha inflitto due sconfitte pesanti alla Lazio, entrambe con il punteggio di 2-1, la prima il 4 gennaio 2023 e la seconda il 20 agosto 2023, entrambe in Puglia. L’unico altro risultato positivo è stato il 2-2 casalingo del 12 maggio 2023.

Questi numeri confermano che, nonostante i valori tecnici delle squadre e le stagioni in cui si sono affrontati, il Lecce resta uno degli avversari più ostici nella storia professionale di Sarri, tanto da riuscire a mettere spesso in difficoltà una delle squadre più organizzate della Serie A.