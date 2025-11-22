Lazio Lecce, brutte notizie per Di Francesco: un giocatore salterà il match per infortunio: il comunicato ufficiale del club salentino

Lazio Lecce, brutte notizie per Di Francesco. Pierret non sarà a disposizione del proprio tecnico per una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra

La sfida Lazio Lecce in programma domenica 23 novembre alle ore 18 allo Stadio Olimpico assume un’importanza notevole per entrambe le squadre, ma soprattutto per i giallorossi, che arrivano all’appuntamento con una defezione pesante a centrocampo. L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, sarà infatti costretto a rinunciare a Balthazar Pierret, uno dei profili più duttili e utilizzati nelle rotazioni mediana. Il calciatore francese ha rimediato una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra, infortunio che lo terrà lontano dal campo almeno per la partita contro la Lazio.

A confermare lo stop di Pierret è stato lo stesso club salentino attraverso una nota ufficiale. Nel comunicato, l’U.S. Lecce ha spiegato: «Il calciatore Balthazar Pierret si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico ‘Quarta Colosso’ di Lecce, che ha evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo otturatore della coscia sinistra».Una diagnosi che, pur non essendo grave, richiede prudenza e tempi di recupero che non consentiranno al centrocampista di essere arruolabile per Lazio Lecce.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Questa assenza complica i piani di Di Francesco, che stava cercando continuità nelle prestazioni dopo le ultime uscite altalenanti della squadra. Pierret, grazie al suo dinamismo e alla capacità di coprire più ruoli, rappresentava un tassello importante per affrontare una Lazio che, specialmente all’Olimpico, tende a imporre un ritmo elevato e un possesso palla insistito. Il tecnico dovrà quindi valutare nuove soluzioni: potrebbe optare per un centrocampo più fisico o per un assetto volto a sfruttare transizioni rapide, elemento su cui il Lecce ha spesso costruito le proprie migliori prestazioni.

Dall’altra parte, la Lazio si prepara alla sfida consapevole del proprio favore ambientale e con il desiderio di conquistare punti importanti per risalire la classifica. La partita Lazio Lecce diventa così un crocevia fondamentale: i biancocelesti vogliono trovare continuità per avvicinarsi alle posizioni europee, mentre il Lecce punta a muovere la classifica e dimostrare di poter reagire anche alle difficoltà legate agli infortuni.

Con queste premesse, Lazio Lecce si preannuncia una gara ricca di spunti tattici e emotivi. L’assenza di Pierret potrebbe cambiare gli equilibri del centrocampo giallorosso, ma Di Francesco è determinato a preparare la squadra nel miglior modo possibile, alla ricerca di un risultato positivo in uno degli stadi più difficili della Serie A.