Lazio Juventus, Olimpico quasi sold out: numeri da record

Numeri record all’Olimpico: 60.000 tifosi per Lazio-Juventus. Sold out Curva Nord, Distinti e Tribuna Tevere

60.000 tifosi. Praticamente un muro umano intorno al rettangolo verde. Lazio-Juventus si preannuncia spettacolare non solo sul campo: i biglietti per la Curva ed i Distinti sono stati polverizzati in pochissimo tempo, terminate le disponibilità anche in Tribuna Tevere. Numeri senza precedenti, ricorda il Corriere dello Sport: 45.000 sostenitori biancocelesti e circa 10.000 bianconeri pronti a sostenere le rispettive squadre.

Per l’occasione, la Curva Nord ha già diramato le istruzioni per far eseguire correttamente la coreografia che accenderà ancor di più l’Olimpico e che lascerà sicuramente tutti a bocca aperta.

