Lazio Juventus, la Nord dà indicazioni per la coreografia: «Sarà straordinaria, ma difficile»

Tutto è pronto per Lazio-Juventus. Anche la Curva Nord si prepara e promette spettacolo con una coreografia che lascerà a bocca aperta

La Curva Nord è pronta per dare spettacolo: una coreografia che accompagnerà i giocatori nei minuti immediatamente precedenti al calcio di inizio di Lazio-Juventus. Lo spettacolo si preannuncia esaltante, ma per ben riuscire serve l’impegno di tutti: necessario seguire le istruzioni diramate, attraverso un comunicato, da La Voce della Nord. Di seguito:

«Coreografia: oggi come mai è fondamentale che nessuno cambi posto e che non sposti i cartoncini. In ogni seggiolino troverete un cartoncino e per nessun motivo dovete scambiarlo di posto o di colore. Sarà una scenografia straordinaria, ma molto difficile e possiamo realizzarla con l’aiuto di tutti.

Durante la coreografia:

-Seguite sempre le indicazioni del gruppo

-Non sventolate bandiere

-Non accendete fumogeni

-Non aprite sciarpe o stendardi

-Aprite i cartoncini solo quando vedrete sventolare bandiera tricolore

Forza laziali! Insieme scriveremo ancora una volta la storia. Curva Nord».



