Lazio, il saluto di Acerbi a Maradona: «Ciao Diego»

Il saluto di Francesco Acerbi a Diego Armando Maradona, venuto a mancare questo pomeriggio

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto non solo quello dello sport, ma l’intero mondo in generale. Tanti i messaggi da parte degli sportivi, e non, in questo momento così drammatico. Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, è stato il primo in casa biancoceleste a salutare l’ex numero 10 dell’Argentina e del Napolo. «Ciao Diego» il messaggio da parte del numero 33.