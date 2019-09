Lazio Genoa, le probabili formazioni: novità in difesa

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa, 6° giornata di Serie A, in programma domani alle ore 15:00

SERIE A – Lazio-Genoa probabili formazioni / Lazio-Genoa stadio ‘San Siro’, domenica 29 settembre ore 15:00

Alla vigilia del match contro il Genoa, la Lazio si è ritrovata questo pomeriggio a Formello per la seduta di rifinitura. A proposito della formazione scelta da Inzaghi, Correa farà coppia con Ciro Immobile. Felipe Caicedo si accomoderà in panchina, pronto ad entrare a partita in corso. Sulle fasce Lazzari lascerà il posto a Marusic, mentre Lulic sostituirà Jony. Il centrocampo, invece, sarà composto da Leiva con Milinkovic e Luis Alberto ai lati. Completamente recuperato Stefan Radu, che ritroverà il posto accanto ad Acerbi e a Patric sul centrodestra. Lo spagnolo ha battuto la concorrenza di Vavro e soprattutto di Luiz Felipe, che ha disputato dall’inizio sia la gara con il Parma, sia quella di San Siro. Tra i pali ci sarà, ovviamente, Strakosha. Out dai convocati Jorge Silva e Andrè Anderson.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Luiz Felipe, Vavro, Lazzari, Lukaku, Jony, Cataldi, Parolo, Berisha, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

GENOA (3-5-2): Radu, Biraschi, Romero, Criscito, Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca, Pinamonti, Kouame. A disp.: Jandrei, Ankersen, Pajac, Goldaniga, Zapata, El Yamiq, Saponara, Cassata, Jagiello, Favilli, Sanabria, Pandev. All.: Andreazzoli

Indisponibili: Sturaro

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

ARBITRO: Pairetto (sezione di Torino)

ASSISTENTI: (Ranghetti-Bottegoni)

IV UOMO: Illuzzi

VAR: Mazzoleni AVAR: Paganessi