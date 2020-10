Fares e Leiva celebrano su Instagram il risultato della Lazio contro il Borussia Dortmund.

«Tutta un’altra musica». Mohamed Fares sottolinea così, attraverso un post su Instagram, il trionfo per 3-1 contro il Borussia Dortmund. L’esterno algerino della Lazio, arrivato in estate dalla Spal, ieri era all’esordio nella massima competizione europea. «Insieme siamo più forti!! Grande partite ragazzi», il messaggio pubblicato sui social da Lucas Leiva, ieri tra i migliori in campo all’Olimpico.