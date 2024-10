Lazio, De Biasi: «Baroni è entrato in punta di piedi e ora... Noslin deve ancora adattarsi»

Le parole di Gianni De Biasi sulla Lazio di Baroni: «Al momento si è inserito bene e sta dando il meglio, può puntare alla Champions»

Gianni De Biasi ha parlato ai microfoni di Radio Laziale: di seguito le sue parole sul tecnico della Lazio Marco Baroni e su Noslin.

BARONI – «La qualità migliore di Baroni è quella di gestire un gruppo che in parte è cambiato. È entrato in punta di piedi ma dimostrando di saper stare in un contesto non semplicissimo come quello romano e della Lazio che ambisce alle prime cinque posizioni. Non è facile. Al momento si è inserito bene e sta dando il meglio, viaggia a quasi due punti a partita. Secondo me le squadre che possono andare in Champions sono Inter, Juve, Napoli, Lazio e Atalanta, forse anche la Roma se ritrova brillantezza. Se mi aspettavo un impatto del genere di Baroni? Aveva bisogno di trovre il feeling con il gruppo e con la squadra».

NOSLIN – «Non sempre cambiando l’ambiente si riesce ad avere lo stesso rendimento, bisogna sapersi adattare a rapidamente al nuovo ambiente. Lui ha la fortuna di avere Baroni che lo aiuti nell’inserimento e penso che questo gli possa portare dei vantaggi. I calciatori non sono macchine, sono persone che hanno una serie di situazioni da valutare, bisogna dargli una mano e avere pazienza. Baroni crede nel giocatore che ha visto la scorsa stagione e fa un investimento tecnico».