Lazio-Bayern Monaco, dove vedere il match in tv e streaming

Lazio-Bayern Monaco, a pochi giorni dalla gara di Champions con la squadra di Tuchel ecco dove vedere il match

Ormai ci siamo l’attesa è agli sgoccioli, domani la Lazio torna in campo per la supersfida di Champions contro il Bayern Monaco per provare a dare un segnale al doppio confronto. Il match avrà inizio alle ore 21 e sarà trasmesso in esclusiva su Infinity+ e su Amazon Prime Video. Da non perdere la consueta cronaca su LazioNews24!