Italia, Mancini: «Ciro gioca domani. Fa valanghe di gol ma devo tutelarlo!»

Le parole del ct dell’Italia Roberto Mancini su Ciro Immobile.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Olanda, il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato di Ciro Immobile.

«Tutti si meritano di giocare, ho grande rispetto per i calciatori, quindi devo anche salvaguardarli un attimino. Se ho tre partite ne faccio fare una per uno. Domani in attacco tocca a Immobile, poi ci saranno quattro o cinque cambi. Ho specificato appositamente che con la Moldavia ho fatto giocare qualcuno che non ha mai esordito. Per la Polonia pensavo fosse meglio per Belotti, questa per Immobile. Vale quello che ho detto prima: Ciro è un bravo ragazzo, ottimo giocatore, ha fatto valanghe di gol ma ho rispetto per la sua stagione, lunghissima».