Inter, un solo gol subito nelle ultime 7: è della Lazio

L’Inter ha incassato soltanto un gol nelle ultime 7 giornate di campionato. È quello di Milinkovic nella partita del Meazza

Quinta vittoria di fila e forma strabiliante per la squadra di mister Antonio Conte. Assoluta protagonista del momento è la linea difensiva nerazzurra: la squadra ha abbassato la saracinesca (rispetto ai problemi di inizio anno) e ha subito 1 solo gol nelle ultime 7 giornate di campionato.

Quale gol? Quello sul calcio di punizione di Milinkovic Savic valido per il momentaneo 2-1, che illuse la Lazio di poter recuperare la partita dello scorso 14 febbraio, poi finita 3-1 per l’Inter. Anche in quella gara i nerazzurri mostrarono grande solidità difensiva.