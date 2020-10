Instagram, Pereira ammette: «Avrei dovuto tirare in porta»

Ha l’abitudine di rispondere a quasi tutti i commenti social, il nuovo acquisto Pereira.

Il nuovo innesto della Lazio Andreas Pereira è stato protagonista di un episodio importante in area di rigore del Club Brugge nella sfida di ieri sera in Champions League. Il calciatore di proprietà del Manchester United, trovatosi a tu per tu col portiere rivale Mignolet, invece di calciare ha tergiversato sciupando un’occasione colossale per i capitolini per portarsi in vantaggio. Quando un tifoso nella giornata odierna gli fa notare su Instagram come il centrocampista biancoceleste dovesse tirare in porta («Però da lì dovevi tirare eh!»), Andreas risponde ammettendo «Hai ragione». Sarà per la prossima volta.