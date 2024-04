Gol Chiesa: la Juve sblocca allo Stadium con l'esterno - VIDEO - Lazio News 24

Gol Chiesa: la Juve sblocca la gara ad inizio secondo tempo allo Stadium con una bella rete dell’esterno italiano

La Juve di Max Allegri ha sbloccato la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio con una rete ad inizio secondo tempo di Federico Chiesa.

La squadra di Tudor è chiamata alla reazione per non far terminare Juve-Lazio con un risultato penalizzante per il ritorno all’Olimpico in programma il prossimo 23 aprile.