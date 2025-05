Sorteggi Coppa Italia, i possibili accoppiamenti per la Lazio: derby in programma?

Sorteggi Coppa Italia: pubblicati i possibili accoppiamenti della prossima stagione. Ecco chi potrebbe sfidare la Lazio

Terminata una stagione, è già tempo di pensare alla prossima, cercando di migliorare sotto ogni punto di vista. La lega Serie A si è portata avanti, iniziando i sorteggi della prossima Coppa Italia.

La Lazio, testa di serie numero 8 (settima in classifica, ma dietro ai campioni in carica del Bologna), potrebbe incontrare il Milan agli ottavi. Ai quarti ci potrebbero essere i felsinei, mentre in semifinale una tra Juventus e Atalanta. L’unico accoppiamento possibile con la Roma, dalla parte opposta del tabellone, è in finale.