Genoa, Andreazzoli ne chiama 24: c’è Criscito

Andreazzoli, alla vigilia della gara contro la Lazio, ha diramato la lista dei 24 convocati del suo Genoa

Lazio e Genoa sono pronte per darsi battaglia sul campo dello Stadio Olimpico. L’appuntamento è per domani, alle ore 15. Il mister dei rossoblu, Andreazzoli, a poco più di 24 ore dal calcio di inizio, ha reso noti i nomi dei 24 convocati: in lista, anche Criscito. di seguito, l’elenco completo:

Portieri: Jandrei, Marchetti, Radu

Difensori: Biraschi, Criscito, El Yamiq, Goldaniga, Romero, Zapata

Centrocampisti: Ankersen, Barreca, Cassata, Ghiglione, Jagiello, Lerager, Pajac, Radovanovic, Saponara, Schone

Attaccanti: Favilli, Kouamè, Pandev, Sanabria, Pinamonti