Lazio, per Strakosha e Luis Alberto quota 100 contro il Genoa

Lazio, gara speciale contro il Genoa per Strakosha e Luis Alberto

Sarà un weekend particolare per Thomas Strakosha e Luis Alberto: i due giocatori della Lazio, infatti, indosseranno per la maglia delle aquile per la centesima volta. Una grande soddisfazione, per i due, protagonisti della storia recente del club.

STRAKOSHA – A 24 anni, il portiere albanese, ha realizzato il suo sogno. Dopo una lunga gavetta nel vivaio biancoceleste ha conquistato la fiducia della società e dello staff tecnico approfittando del momento no dei suoi ex compagni di squadra (Marchetti e Vargic), da 17 febbraio 2017 è diventato il numero uno della porta laziale, contribuendo alle vittorie della Supercoppa e Coppa Italia.

LUIS ALBERTO – Arrivato nella Capitale nell’estate del 2016, con un anno di ritardo, è diventato uno dei punti fermi della squadra. Jolly offensivo per Inzaghi, usato spesso come seconda punta, ad oggi ha arretrato il suo raggio d’azione spostandosi a centrocampo. I numeri dicono che domani toccherà la sua centesima presenza. In queste 99 partite con la maglia biancoceleste ha realizzato 20 reti e 29 assist, contribuendo anche lui alle vittorie di Supercoppa e Coppa Italia.