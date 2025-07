Rinnovo Romagnoli, come sta procedendo la trattativa con la Lazio? Ecco l'indiscrezione in ottica mercato - Lazio News 24

Rinnovo Romagnoli Lazio: tutto rimandato, ma l’accordo resta una priorità. Ecco la situazione attuale nei confronti del difensore

Il rinnovo di Romagnoli con la Lazio continua a slittare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, le trattative per il prolungamento del contratto del difensore centrale biancoceleste sono state momentaneamente rinviate, in attesa che il club riesca a superare i vincoli economici e le limitazioni legate al mercato.

Il club capitolino, infatti, si trova attualmente in una fase di stallo a causa dei blocchi imposti in sede di calciomercato, che rendono complesso pianificare nuovi impegni economici, soprattutto per quanto riguarda gli ingaggi più pesanti. In questo contesto, il rinnovo Romagnoli Lazio è stato posticipato, ma resta uno dei dossier prioritari per la dirigenza.

Romagnoli, arrivato alla Lazio nel 2022, si è rapidamente affermato come una colonna della difesa. Il suo rendimento e la sua leadership lo rendono una pedina fondamentale per il progetto tecnico, e la società è intenzionata a blindarlo con un nuovo accordo. Secondo quanto trapela, nel nuovo contratto sarà inserito il famoso “premio Champions”, ovvero un bonus legato alla qualificazione alla massima competizione europea, a conferma delle ambizioni della società.

Inoltre, è previsto anche un adeguamento dell’ingaggio: l’attuale stipendio di circa 3 milioni di euro netti a stagione, più bonus, verrà ritoccato verso l’alto. Una scelta che testimonia la volontà della Lazio di riconoscere l’importanza del giocatore e il suo contributo al gruppo.

Nonostante i tempi si siano allungati, il rinnovo Romagnoli Lazio non è in discussione. Le parti si sono già confrontate positivamente nei mesi scorsi e resta intatta l’intenzione di proseguire insieme. Appena la situazione economico-finanziaria del club lo permetterà, l’accordo verrà formalizzato.

Nel frattempo, Romagnoli resta concentrato sul campo, consapevole del suo ruolo da leader e punto di riferimento per la nuova stagione alle porte.