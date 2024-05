Filippo Roma (Le Iene): «Il sorpasso della Lazio sulla Roma sarebbe veramente TRAGICO»

Filippo Roma, l’inviato del noto programma mediaset ha espresso il suo parere sul derby da classifica tra le due compagini romane

PAROLE – La Roma deve guardarsi assolutamente dietro, perché Dio non voglia che possa finire con l’Atalanta che vince l’Europa League e la Lazio che arriva sesta ed entra in Champions. Dopo aver contribuito a migliorare il ranking italiano, con le sue ottime prestazioni in Europa, la Roma si troverebbe davvero beffata. I biancocelesti in Champions e la Dea vincitrice in Europa sarebbe davvero il peggio che può succedere